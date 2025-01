Maamulka Dagmada Hobyo oo kaashanaya Wasaaradda Caafimaadka Galmudug ayaa muddooyinkii u danbeeyay dadaallo sare loogu qaadayo adeegga caafimaad ee ay u baahan yihiin Shacabka degmada iyo deegaannada ku dhowdhow taas oo suurta galisay in isbitaalka degmadaasi laga fuliyo Qaliimo kala duwan kuwaa oo ay bulshada reer Hobyo horay ugu aadi jireen magaalooyinka Gaalkacyo Muqdisho iyo kuwa kale

Qaliimadii u danbeeyay isbitaalka loogu qabto bukaano dhowr ah saacadihii u danbeeyay ayey ku guuleeysteen Dhakhaatiirta Isbitaalka Degmada

Guddoomiyaha Degmada Hobyo Cismaan Axmed Cabdille oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in iskaashi balaaran oo ay sameeyeen Maamulka Degmada iyo Wasaaradda Caafimaadka Galmudug ay u suura gashay in adeegyo caafimaad oo horay loo aadi jiray deegaanno fogfog laga maarmay isbitaalka dagmada hobyana ay u suurta gashay in bulshada loogu qabto adeegyo Caafimaad oo isugu jira Daaween iyo Qalliimo kala duwan, isagoo xusay in Qaliimadii ugu danbeeyay ee ay sameeyaan Dhakhaatiirta ka howlgasha Isbitaalka Degmada ay ku guuleeysteen.