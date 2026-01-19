Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed (SoDMA), Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle, ayaa xarunta Hay’adda SoDMA kulan kula yeeshay Guddoomiyaha Hay’adda Batroolka Soomaaliyeed (SPA), Mudane Cabdulqaadir Maxamuud Aadan.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta u-diyaargarowga iyo ka-jawaabista degdegga ah, gaar ahaan xaaladaha ka dhasha hawlaha sahminta saliidda iyo gaaska.
Sidoo kale, kulanka waxaa lagu falanqeeyay adkaynta isku-duwidda hay’adaha, maareynta khataraha iyo horumarinta qaab-dhismeedyo jawaab-celin oo isku dhafan, si wax looga qabto saameynta ay hawlaha shidaalku ku yeelan karaan deegaanka iyo nolosha bulshada.
Ugu dambeyn, Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle, ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in Hay’adda SoDMA door muuqda ku yeelato hawlaha sahminta iyo soo saarista shidaalka, isla markaana ay qayb ka noqoto heshiisyada lala galayo shirkadaha shidaalka, si loo helo damaanad-qaad iyo magdhow haddii ay ka dhashaan musiibooyin.