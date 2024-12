Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle oo uu wehliyo Guddoomiye ku xigeenka Hay’adda Dr. Axmed Cabdi Aadan ayaa kulan looga hadlay ka hortagga colaadaha sokeeye, muhiimadda ay leedahay wacyi-galinta wax-garadka iyo u diyaar-garowga yareynta khatarta ka dhalan karta abaarta La Nina la qaatay culimada Soomaaliyeed.

Guddoomiyaha Hay’adda ayaa culimada uga warbixiyay saameynta billowga ah ee La-nina, taas oo durba saameysay nolosha iyo degaanka 13 gobol oo ka mid ah 18-ka gobol ee dalka, si gaar ah gobollada Gedo, Hiiraan, Baay, Bakool, Mudug, Togdheer, Galgaduud, Sool, Shabeellaha hoose, Shabeellaha dhexe iyo Jubbada hoose.

Guddoomiyaha ayaa xusay in roobabkii Dayrta oo baaqday ay sababeen in ku dhawaad lix malyan oo qof oo danyar ah ay haatan u baahan yihiin gargaar bani’aadannimo oo deg-deg ah, halka uu cilimada ka codsaday in ay karaankooda oo dhan isku geeyaan sidii looga hortagi lahaa in abaartaas xaddigaas leh aysan dadkeenna ugu darsamin coloodo sokeeye.

Qaar ka mid ah Culimada Soomaaliyeed oo kalmado kooban kulanka ka jeediyay ayaa hay’adda SoDMA ku boorriyay dadaallada gargaarka iyo shaqada guud ee ay dalka ka heyso, halka ay wadajir u ballan-qaadeen in ay sii adkeyn doonaan wacyi-galinta bulshada ee la xariirta ka hortagga colaadaha sokeeye iyo muhiimadda ay leedahay xoojinta nabadda.