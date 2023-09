Madaxweynaha Dowladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, ayaa maanta magaalada Kismaayo ka daah-furay nashqadaynta guud ee magaalada Kismaayo oo muddo badan hirgalinteeda laga shaqeynayey.

Munaasabaddan waxaa Madaxweynaha kala qeyb galay Madaxweyne Ku-xigeenka labaad ee Dowladda Mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud, xubno katirsan golayaasha kala duwan ee Dowladda, mas’uuliyiinta Hay’adda dhulka Jubbaland, Saraakiisha Ciidamada, Odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ah.

Munaasabadan waxaa lagu sharraxay qaabka iyo nidaamka ay noqonayso Kismaayada cusub ee la rajeynayo in wixii hadda ka dambeeyo la hirgalinaayo taas oo u diyaarsan in ay ku noolaadaan dad gaaraya ilaa 5 Milyan iyo bar qof.

Madaxweynaha Dowladda Jubbaland,ayaa tilmaamay ahmiyada ay leedahay hirgalinta Kismaayada cusub oo wax badan ka badalan tii hore, isagoo Hay’adaha kala duwan ee ku shaqada leh arrimaha dhulka Jubbaland faray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay shacabka uga dhimmaan qiimaha lagu sharciyeeyo dhulka. Sidoo kale wuxuu faray in ay muhiim tahay in dadka qurbaha ku maqan ee reer Jubbaland loo diyaariyo nidaam u sahlaya iibsashada dhulka, iyaga oo aan wado dheer oo dhib badan aan u marin.

Madaxweynaha, oo ka hadlayo Kismaayada cusub Ayaa yiri ” Ahmiyad gaar ah ayay Dowladdu u leedahay Kismaayada cusub,Waana in loo dhameeystiro adeegyadii ay u baahneeyd Magaalo si looga gudbo caqabadaha isku raranka ah ee ka jira magaalada Kismaayo”.

Ciidamada qeybahooda kale duwan ayuu uga digay Madaxweynaha Jubbaland ku milanka kiisaska dhulalka waxa uunna sheegay Madaxweynaha in talaabo waafaqsan sharciga la marsiin doono Ciidamada had iyo jeer ku dhaxjira arrimaha dhulalka.

Garsoorka iyo Maxkamadaha ayuu Madaxweynahu faray in aysan gali karin dacwadaha dhul aan soo marin hay’adaha ku shaqada leh.

Dhanka kale Madaxweynaha Dowladda Jubbaland, ayaa ka hadlay xaaladda uu dalka ku jiro iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada ee uu hormuudka ka yahay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya mudane Xassan Sheekh Maxamuud, wuxuuna ka digay in la Siyaasadeeyo dagaalka lagu xoraynayo dalka.

Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa shacabka Jubbaland iyo guud ahaan siyaasiyiintaba ugu baaqay in ay door muuqda ka qaataan dagaalka ka dhanka ah argagixisada, garab-istaagna loo muujiyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee hoggaaminaya howlgalka lagu ciribtirayo argagixisada.