Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta booqasho dhiirigelin ah ugu tagay Ciidanka Xoogga Dalka iyo Darawiishta Jubbaland gaar ahaan guutada Bir-jeex ee fadhigoodu yahay deegaanka Buulo-Xaaji, halkaas oo Maalinkii isniinta ahayd ee 22-Luulyo-2024 ay ka fuliyeen howlgal tariikhda galay oo lagu dilay in ka badan 135 Khawaariij ah.

Madaxweynaha Jubbaland ayaa uga mahadceliyay Ciidamada geesiyada ah guusha ay ka gaareen dagaalkaas, isagoo xusay in guushaas ay tahay mid ay ku faanayaan dhammaan Ummada Soomaaliyeed loona baahan yahay in la joogteeyo oo halkeeda laga sii wado.

Waxaa Mudane Axmed Madoobe uu intaas ku daray in cadowgu uu tabar yaryahay loona baahan yahay in la is raaciyo, iyadoo wax badan laga bartay dhagartiisa, hadda kadibna Soomaali oo dhan ay aragtay in laga adkaan karo.

Madaxweynaha Jubbaland ayaa bilad geesinimo guddoonsiiyey Gaashanle Sare Cabdi Kaafi Dayib Axmed Taliyaha guutada Birjeex ee Ciidamada Darawiishta Jubbaland , Gaashaanle Sare Bashiir Guhaad Xasan abaanduulaha guutada Birjeex iyo Gaashanle dhexe Axmed Cabdi Shafeec.

Sidoo Kale Mudane Axmed Madoobe ayaa min hal darajo dalacsiiyay dhammaan Ciidamada guutada Birjeex ee Ciidamada Darawiishta Jubbaland ee dhagta dhiiga u daray Khawaariijta banaysatay dhiiga ummada Soomaaliyeed.

Ciidamada ayuu ku booriyay in loo baahan yahay dadaalkii hore mid ka badan iyo naf hurnimo si loo xaqiijiyo hadafka guud ee ah sidii dalka oo dhan looga sifayn lahaa Khawaariijta.