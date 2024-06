Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta booqasho ku tagay deeegaanka Buulo-Xaaji ee gobolka Jubbada Hoose oo dhawaan laga xoreeyay Khawaariijta.

Madaxweynaha Jubbaland oo meel fagaare ah kula hadlay dadweynaha deegaanka ayaa sheegay in dhammaan hay’adaha Dowladda ay bilaabi doonaan Adeegyada bulshada gaar ahaan Caafimaadka, Waxbarashada, Biyaha iyo adeega Internet-ka oo dhawaan loo fasaxay deegaanka, isagoo intaas ku daray in maamulka deegaanka sida ugu dhakhsiyaha badan loo soo dhisi doono.

Waxaa uu balanqaaday in Ciidamada xoreeyay Buulo-Xaaji ayna dib uga noqon doonin isagoo sheegay in sidoo kale deegaanka laga hirgalin doono maxkamad isla markana aan la aqbali doonin in dacwad loo aado kooxaha Khawaariijta ah.

Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in muddo dheer khawaariijtu ay isku diraysay beelaha deegaanka, taas oo sababtay isku dhacyo dhinaca beelaha ah, balse haatan ay deegaanka gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka.