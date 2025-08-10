War- qoraal ah oo ka soo baxay Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in Dowladda Mareykanku ay Soomaaliya kala shaqeyneyso xoojinta iyo sugidda Ammaanka Xuduudaha si wadajir looga hortego kooxaha argagixisada ah.
Qoraalka ayaa lagu yiri “ilaalinta xuduudaha waa badbaadada Qarankasta. Soomaaliya amniga xuduudaha ayaa waxa ay qayb muhiim ah ka tahay dagaalka lagula jiro kooxaha Al-Shabaab/Al-Qaacida iyo Daacish, waana lagama maarmaan in si wadajir ah looga shaqeeyo amniga Xuduudaha”.
Danjiraha Dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Danjire Richard Hiley ayaa sheegay inuu ku faraxsanyahay la kulanka Agaasimaha Guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow, oo ka dhacay xarunta Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho, kaasi oo ay uga wada hadleen sare u qaadidda ammaanka xuduudaha.
Danjire Richard Hiley ayaa yiri “Waxaan aad iyo aad uga mahadcelineynaa xiriirka wanaagsan ee naga dhaxeeya Agaasime Mustaf Dhuxulow iyo guud ahaan Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku saabsan arrintan muhiimka ah ee la xiriirta xuduudaha”.
2dii July ee sanadkan ayay ahayd markii Mareykanku uu si cad u sheegay in Soomaaliya uu ka caawinayo nidaam cusub oo lagu sugayo amniga xuduudaha, kaasi oo loo adeegsanayo qalab casri ah oo dowladda Mareykanku ugu deeqday Soomaaliya.
Daah-furka qalabka cusub oo ay ku shaqeynayaan Saraakiil ka tirsan Hay’adda Socdaalka ayaa daba socday tababar afar maalmood socday oo Muqdisho ka dhacay, kaas oo qubaro Mareykanka ah ay ku tababarayeen saraakiisha Hay’adda Socdaalka Soomaaliya si ay u adeegsadaan Nidaamka Isbarbardhigga iyo qiimeynta Aqoonsiga Gaarka ah (PISCES) oo ah qalab casri ah oo lagu isticmaalo goobaha muhiimka ah ee laga soo galo dalka gaar ahaan dhanka xuduudaha si loo hubiyo dadka ka soo gudbaya xadka.