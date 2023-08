Mas’uuliyin ka tirsan Dowlad Gobaleedyada Puntland iyo Galmudug oo gaaray Deegaanka Jeexdin oo dhawaan uu ka dhacay dil loo geystay nin xoola dhaqata ah, kaasoo sababay in halkaas laga dareemo dhaqdhaqaaqyo colaadeed

Kadib markii dhawaan deegaanka Jeexdin oo hoostaga Degmada Gaalkacyo kagana beegan dhanka Waqooyi Bari qiyaas ahaan masaafo ku dhow 15 Km ayaa waxaa maanta halkaasi gaaray mas’uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan kuwa dowlad gobaleedyada Puntaland iyo Galmudug kuwaa oo ujeedka socdaalkoodu ahaa sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyin ka dhasha dilka loo geystay mid ka mida xoola dhaqatada deegaanka sidoo kalana loo sii xoojin lahaa Amniga iyo daris wanaaga

Masuuliyiinta iyo saraakiisha ayaa intii ay halkaasi ku sugnaayeen kulan la qaatay bulshada ku nool deegaankaasi Jeexdin iyagoo kala hadlay in laga wada shaqeeyo Nabadda iyo Xasiloonida

Masuuliyiinta halkaasi gaaray oo ay ka mid ahaayeen Guddoomiyayaasha Gobalka Mudug ee labada maamul Cabdinaasir Cabdulqaadir Cabdille iyo Faysal Sheekh Cali .Duqa dagmada Gaalkacyo ee Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale.Taliye ku xigeenka Ciidanka Xasilinta Booliiska Gobalka Mudug ee labada maamul Kabtan Cabdifitaax Cali Faarax iyo saraakiil kale kuwaas oo ay wehliyeen Qaar ka mida Odayaasha iyo waxgaradka Gobalka Mudug ayaa warbixino ka dhageystay bulshada deegaanka Jeexdin oo iyagu sheegay in ay diyaar u yihiin ka shaqeynta Amniga iyo Daris Wanaaga, iyagoo uga Mahadceliyay Madaxda iyo saraakiisha Laamaha Amniga sida mar walba ay xoogga u saarayaan Ilaalinta Nabadda iyo Isdhaxgalka bulshada oo ay xuseen in ay tahay midda kaliya ee loo wada baahan yahay

Ugu danbeyn Masuuliyiinta dowlad gobaleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa balan qaaday in si wadajir ah ay uga wada shaqeyn doonaan xal ka gaarista caqabadaha yar yar ee yimaada Mararka Qaar, kuwaas oo ay xuseen in ay yihiin qorshayaal ay maleegayaan kooxaha Naf la caarigaa ee khawaarijta Al shabaab oo doonaya in isku dirka iyo hurinta colaadda ay gabaad ka dhigtaan si ay taas u helaana mar walba isku dayaya in ay qulqulatooyin ka abuuraan deegaannada miyiga ah, iyagoo adeegsanaya hab qabiil