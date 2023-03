Wakaaladda wararka Ruushka oo soo xiganaysa majalad xiriir la leh wasaaradda gaashaandhigga Ruushka, ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah, in Xukuumadda Moscow ay samaynayso istaraatiijiyad ay hubka Nukliyeerka ah ugu adeegsanaysa, si dalka looga ilaaliyo weerar kasta oo suurta galka ah oo Maraykanka kaga yimaado.

Sida lagu xusay Maqaalka, khubarada Ruushka ayaa ku howlan horumarinta istiraatijiyada hubka Nukliyeerka, sidookale waxaa la tilmaamay in Moscow ay damacsantahay in Maraykanka ay tusto in uusan curyaamin karin nidaamka Gantaallada Nukliyeerka Ruushka.

Warkan oo lagu daabacay majaladda “Fikradda Millatari” ayaa lagu sheegay in Washington ay ka walaacsan tahay halista Ruushaka uu ku haayo adduunka, ayna qorsheynayaan sidii looga hortagi lahaa.