Munaasabadaan oo ay soo Agaasimeen Maamulka deegaanka Ceeldibir ee Gobalka Mudug isla markaana aheyd mid dhiiri galin loogu sameeynayay Ardaydii sanadkaan kaalimaha hore ka galay Imtixaankii Dugsiyada Dhaxe ee ay qaaday Wasaaradda Waxbarashada Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Ceeldibir

Munasabada oo ay ka qeyb galeen Masuuliyiin Waxgarad Waalidiin iyo maamulka iyo macalimiinta Dugsiga Hoose dhaxe ee Ceeldibir ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah bulshadii ka qeyb gashay kuwaa oo bogaadiyay in ardayda Deegaanka Ceeldibir ay ka mid noqdaan ardayda kaalimaha hore galay, gaar ahaan Nimco Faarax Maxamed oo aheyd ardaydii kaalinta 2-aad ka gashay Imtixaankii Guud ahaan Dugsiyada Dhaxe ee Galmudug

Guddoomiyaha Deegaanka Ceeldibir Xasan Cali Xasan ayaa gunaanadkii Munaasabada sheegay in dadaalka Waxbarasho ay muujiyeen uu keenay in kaalimaha hore Ardayda reer Ceeldibir ay galaan, isagoo kula sii dardaarmay in ay sii xoojiyaan dadaalkooda Waxbarasho