Wasiirrada Gaashaandhigga, Cadaaladda iyo Amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qeybgalay munaasabad uu Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan Howlaha Mashaariicda (UNOPS) ugu wareejiyay agab casri ah dowladda Soomaaliya, si loo xoojiyo awoodda iyo hufnaanta shaqo ee Wasaaradahan.
Wasiirka Difaaca Soomaaliya, Mudane Axmed Macallin Fiqi, oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in qalabka ICT-ga uu qeyb muhiim ah ka yahay dadaallada lagu casriyeynayo Wasaaradda Gaashaandhigga iyo dhismaha nidaamka danabaynta, taasoo kor u qaadaysa daahfurnaanta, isla xisaabtanka iyo fududeynta shaqada.
Sidoo kale, waxaa goob joog ka ahaa Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya, Marwo Francesca Di Mauro; Agaasimaha Guud ee UNOPS; iyo saraakiil sare oo ka socday Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay.