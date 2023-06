Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xamsa Cabdi Barre ayaa tacsi u diray qoysaska iyo ehelka dadkii ku geeriyooday isku dhacyadii nasiib darrada ahaa ee maanta ka dhacay magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad gobolleedka Puntland.

“Aniga oo aad iyo aad uga xun, uga murugeysan, ugana tiiraanyaysan aan halkan tacsi uga diro dadka Soomaaliyeed ee maanta ku dhintay ama ku dhaawacmay isku dhicii ka dhacay magaalada Garoowe Caasimadda dowladda Puntland, waa nasiib darro intii ku dhimatay waxaan leeyahay Allaha u naxariisto, intii ku dhaawacantayna Allaha u boogo dhayo”.ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xamsa.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka, isaga oo sheegay in loo baahan yahay wax kasta oo la isku hayo in lagu xalliyo jidka wadahadalka iyo is fahamka.

“Waxaan ugu baaqayaa Isimada, Waxgaradka, Aqoonyahanka iyo ururrada bulshada oo aan ogahay inay karti u leeyihiin, qibrad u leeyihiin aqoonteeda leeyihiin inay joojiyaan xabadaas, qaataan kaalintii lagu yaqiinay ee Nabadeed, soona afjaraan, kala dhexgalaan isu keenaan, Nabad lagu soo dabaalo deegaanka”.ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha oo hadalkiisa ku daray inuu u rajeynayo shacabka Puntland inay Nabad ku ciidaan.