Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa dhiirigelisay ganacsatada Soomaaliyeed ee ka qeybgashay Bandhigga ganacsiga 25-aad ee Urur Goboleedka Iskaashiga Dhaqaalaha Bariga Afrika oo ka soconaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
U qaabilsanaha Safaaradda Soomaaliya dalka Kenya ee Arrinaha Ganacsiga iyo Warshadaha Midane Guuleed Cismaan ayaa ganacsatada Safaaradda uga iibiyay badeecooyinka dalkeenna laga keenay iyo agabyada kale ee dhaqanka ka turjumaysa, kuwaasi oo loogu talagalay in la geeyo Safaaradda, si diblomaasiyiinta iyo madaxda kale ee soo booqaneysa hadiyado looga dhigo.
Guuleed Cismaan ayaa ku bogaadiyey ganacsatada inay xoojiyaan fikradaha hal abuurka leh, si loo gaarsiiyo guud ahaan Gobalka, Safaaradduna ay gacan ka geysaneyso u fududeynta waxyaabaha ay u baahanyihiin.