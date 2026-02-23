Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhin doona dalka Australia Danjire Dr Faysal Axmed Salaad ayaa si rasmi ah warqadihiisa aqoonsiga danjirennimo u gudbiyay Sam Mostyn, oo ah Governor-General-ka dalka Australia.
Tani waa dhacdo taariikhi ah taas oo lagu xoojinayo xiriirka Dowladaha Australia iyo Soomaaliya.
Intii lagu guda jiray munaasabadda, Safiirku waxa uu adkeeyay muhiimadda xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Australia.
Qodobada muhiimka ah ee la isla soo qaaday waxaa ka mid ahaa:
Muhiimadda ay xawaaladaha u leeyihiin dhaqaalaha Soomaaliya iyo baahida loo qabo fududeynta rukhsadaha iyo helitaanka akoonnada bangiyada ee shirkadaha Xawaaladaha (MSBs) ee ka shaqeeya Australia.
Horumarinta iskaashiga Waxbarashada iyo ganacsiga si loo gaaro koboc iyo horumar dhaqaale oo waara.
Fududeynta socdaalka, gaar ahaan tixgelinta dal ku gal ka (Visa on Arrival) ee baasaboorka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa diblomaasiga iyo adeegga.
Doorka muhiimka ah ee Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Australia ay ka qaadan karto sidii ay u noqon lahayd buundo isku xirta labada dal.
Safiirku waxa uu muujiyay rajadiisa ku aaddan inuu si dhow ula shaqeeyo Dowladda Australia iyo dhammaan bah-wadaagta si loo xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga labada dal.