Danjire Maxamed Cabdullaahi Axmed, Safiirka Safaaradda Soomaaliya ee dalka Serbia , oo ay weheliyaan diblomaasiyiinta Safaaradda, ayaa maanta booqasho iyo kormeer ku tagay saraakiisha ilaaladda Madaxda Sare ee Qaranka, kuwaas oo tababar aqoon-kororsi ah uga socda dalka Jamhuuriyadda Serbia, gaar ahaan Kulliyadda Tababarada Gaarka ah ee Marshal Tito, oo loo yaqaan Kula Training Centre.
Danjiraha ayaa si weyn u bogaadiyay kaalinta Dowladda Serbia ee ku aaddan tababarrada aqoon-kororsiga ee ay u fidiyeen saraakiisha Soomaaliyeed ee ilaalinta gaarka ah ee Madaxda Qaranka.
Sidoo kale, Safiirku wuxuu saraakiisha kula dardaarmay in ay si wanaagsan uga faa’iideystaan fursaddan qaaliga ah, ayna si hufan oo xirfad leh u dhammaystiraan tababarka.
Dowladda Serbia, gaar ahaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga, ayaa dadaal weyn ku bixisay hirgelinta tababarradan isdaba-jooga ah.