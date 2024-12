Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) ayaa maanta daraja dalacsiin ah oo ka timid Madaxweynaha JFS Mudane Xasan Sheekh Maxamuud u xiray saraakiil ka tirsan Ciidanka Ilaalinta Deegaanka ee Dowladda Hoose ee Xamar kadib munaasabad ka dhacday xarunta aqalka Dowladda Hoose ee Xamar.

Taliyaha Ciidanka Ilaalinta Deegaanka ee Dowladda Hoose ee Xamar Jeneraal Maxamed Cali Carabow ayaa uga mahadceliyay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho iyo Madaxweynaha JFS dalacsiinta saraakiisha maanta dalacday ee darajada loo xiray kuwaas oo door muhiim ah ku leh hoggaaminta taliska.

Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) ayaa tilmaamay in Ciidanka Ilaalinta Deegaanka ee Dowladda Hoose ee Xamar ay laf dhabar u yihiin kaabayaasha dhaqaalaha, bilicda Caasimadda iyo ka hortagga maandooriyaha sidoo kale wax uu sheegay in had iyo jeer ay ka go’an tahay dhiiragalinta iyo tayeynta ciidanka.