RADIO MUQDISHO:-Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka mid ah musharraxiinta u tartamaya xilka Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ka guddoomay Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka iyo Soohdimaha Qaranka shahaadada musharraxnimada.
Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa si rasmi ah uga mid noqday musharaxiinta ku tartamaysa doorashada hoggaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
10-ka bishan June, ayaa lagu wadaa in ay magaalada Baydhabo ka qabsoonto doorashada hoggaamiyaha Dowlad Gobolleedka Koonfur Galbeed.