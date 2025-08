Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, ahna Ku-simaha Madaxweynaha, Mudane Cali Saciid Fiqi, ayaa magaalada Baydhabo oo ah xarunta ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed ka daah-furay Shirka Madasha Bani’aadannimada Soomaaliya, kaas oo ay soo qaban-qaabisay Hay’adda Maareynta Musiibooyinka (SoDMA), loogana hadlayo xaaladaha la xiriira arrimaha bani’aadannimo ee dalka.

Guddoomiye Fiqi ayaa xusay muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya ay ka fogaato ku tiirsanaanta kaalmada dibadda, isaga oo adkeeyey in loo jiheysto maalgelinta mashaariicda horumarineed ee bulshada ka taageeraya adkaysiga, sida kuwa ku saabsan wax-soo-saarka beeraha. Sidoo kale, wuxuu carrabka ku adkeeyey in nabadaynta dalka ay tahay tiirka ugu weyn ee horumarka iyo dhammaan howlaha kale.