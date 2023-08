Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Soomaaliya Pro Maxamuud Maxamed Maxamuud ayaa maanta furay kulan lagu gorfeyn doono aruurinta xogaha la xiriira warbixinta Qaran ee Barnaamijka Horumarinta Beeraha Afrika, kaas oo socon doona Seddex maalmood.

Barnaamijka Horumarinta Beeraha Afrika waa Barnaamij ay saxiixeen dawladaha xubinta ka ah Midowga Afrika, taas oo dawlad weliba ku waajibineysa inay boqolkiiba toban (%10) miisaaniyadeeda guud ku bixiso Horumarinta Beeraha sida uu dhigayo Qaraarka Malabo ee 2014.

Warbixinta oo la gubiyo labadii sano hal mar islamarkaana lagu soo bandhigo kulanka guud oo ay isugu yimaadaan madaxda Afrika ayaa waxaa guul iyo talaabo horey loo qaaday ku tilmaamay Tiirka Horumarinta ee xafiiska Raiisul Wasaaraha Xukuumadda Saadaq Maxamed Axmed.

Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Beeraha Hirshabelle Cabdullaahi Cali Cabdi ayaa sheegay inay ka Dowlad Goboleed ahaan soo dhaweynayaan kulankan oo muhiim u ah dalka.

Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Soomaaliya Pro Maxamuud Maxamed Maxamuud oo furay shirka ayaa xusay In warbixintan oo ay Soomaaliya gudbineyso markii 2-aad tan iyo sanaskii 2019 in u jeedkeedu yahay In Afrika ay isku tashato oo ay horumarsato beeraheeda.