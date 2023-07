Wasiirka Wasaarada Tamarta Iyo Kheyraadka Biyaha Galmudug ayaa kormeeray Mashruuc korantada dhaqaalaha ku baxa lagu yareynayo oo laga Hirgaliyay Gaalkacyo

Maadaama shacabka Soomaaliyeed intooda badani ay yihiin dad aan awoodin bixinta dhaqaale badan oo haatan uga baxa korantada la’aanteedna aysan suurta gal aheyn in ay qabsoomaan howlo badan oo baahi lagama maarmaan ah sidoo kalana Gaalkacyo ay ka mid tahay magaalooyinka isticmaalka korantadu ay muhiim u tahay marka loo eego heer kulka .

Haatan waxaa muuqanaya dadaalo ku aadan sidii loo yareeyn lahaa Dhaqaalihii uga bixi jiray korantada taas oo aheyd in halkii KW ay bixin jireen 0.9 balse Shirkadda Gecco oo ah shirkadda bixisa korantada Qeybo ka mid ah Gaalkacyo ayaa Hirgalisay mashruuca lagaga maarmayo dhaqaalihii badnaa ee culeyska ay ku qabeen shacabka Gaalkacyo kadib markii ay soo kordhisay Qalabka ku shaqeeynaya ileyska Cad ceedda ama Solar system.

Wasiirka Wasaarada Tamarta Galmudug Cabdulqaadir Shire Warsame Galbeyte ayaa kormeer ku tagay Goobaha laga hirgaliyay mashruuca, isagoo sheegay in uu yahay mid baahi weyn loo qabay marka loo eego dhaqaalaha ku bixi jiray korantada oo uu xusay in ay culeys weyn ku aheyd bulahada, isagoo u mahadceliyay howlwadeennada Hirgaliyay mashruucaan, wuxuuna balan qaaday in ka Wasaarad ahaan ay gaarsiin doonaan guud ahaan galmudug