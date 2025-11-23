RADIO MUQDISHO:-Magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda Shirweynaha 1-aad ee Bahda Caddaaladda Soomaaliyeed, kaasi oo sanadkan si gaar ah diiradda u saaraya hal-ku-dhegga “Caddaalad Loo Dhan Yahay.”
Shirweynaha ayaa waxaa ka qeyb galaya masuuliyiinta bahda caddaaladda ee dowladda federaalka iyo dowlad-goboleedyada, iyadoo sidoo kalena ay shirka goobjoog ka yihiin wakiillo ka socda hay’adaha caalamiga ah, quburo, iyo marti sharaf kale.
Shirkan waxaa manta soo xiraya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa xooggiisa lagu falanqeynayaa xoojinta madaxbannaanida garsoorka Soomaaliyeed, kor u qaadista isla xisaabtanka, iyo dhisidda kalsoonida shacabka ee hay’adaha caddaaladda.
Waxaa sidoo kale shirka lagu darsayaa talooyin iyo aragtiyo lagu horumarinayo adeegga garsoorka si uu u noqdo mid hufan, loo siman yahay, una dabbaqa mas’uuliyad iyo caddaalad dhab ah oo ay bulshada Soomaaliyeed helaan.