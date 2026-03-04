Siyaaasi Axmed Saafi oo ka mid ah siyaasiyiinta ayaa soo dhaweeyay meel mrinta Dastuurka Qaranka ee ay Mudanyaasha labada Aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ansixiyeen wax ka badalkiisa.
Axmed ayaa ku bogaadiyey Xildhibaannada Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya tallaabada taariikhiga ah ee ay ku ansixiyeen Dastuurka dalka, kaasi oo soo maray geeddi socod dheer oo dib u eegis iyo wax ka baddal ah, isla markaana ay tani u tahay mid taariikhi ah.
Siyaaasi Axmed Saafi ayaa Madaxda Qaranka uga maahdceliyey dadaalka ay ku bixiyeen dhameystirka Dastuurka Qaranka.