Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareysay duqeymaha ay ciidamada Israa’iil ka geysteen magaalada Doha ee dalka Qatar, oo lagu bartilmaameedsaday guryo ay deganyihiin dad shacab ah, taasoo loo arko ku xadgudub cad oo ka dhan ah shuruucda caalamiga ah.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ayaa lagu sheegay in weerarradan ay khatar weyn ku yihiin amniga iyo xasilloonida gobolka, isla markaana ay ka hor imaanayaan dhammaan mabaadi’da iyo heshiisyada caalamiga ah.
Soomaaliya ayaa ugu baaqday Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay inuu qaado tallaabo degdeg ah oo lagu joojinayo falalka gardarrada ah, laguna ilaaliyo shacabka rayidka ah ee aan waxba galabsan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa mar kale xaqiijisay inay garab taagan tahay dowladda iyo shacabka walaalaha ah ee Qatar, ayna si buuxda u diidan tahay dhammaan noocyada xadgudubka iyo gardarrada.