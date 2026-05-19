Xiriirka Kubadda Cagta Afrika ayaa shaaciyay isku aadka isreeb-reebka heerka Groupyada ee tartanka Qaramada Afrika ee 2027, iyadoo munaasabad weyn oo ka dhacday magaalada Qahira ee dalka Masar ay ka qeyb galeyn masuuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeyn wafdi ka socday xiriirka kubadda cagta Soomaaliya.
Dalkeena Soomaaliya oo taariikhda markii ugu horeeyay soo gaaray marxaladda Groupyada ayaa qeyb ka noqday 48-ka xul oo ay ku jiraan saddexda dal ee martigelinaya tartanka oo ka qeyb geli doona kulamada isreeb-reebka.
48-ka xul ee ka qeyb galaya isreeb-reebka ayaa loo qeybiyay 12 guruub, iyadoo koox walba ay ku jiraan afar xul. labada xul ee ugu sarreeya guruub kasta ayaana usoo bixi doona wareegga kama dambaysta ah ee tartanka AFCON 2027, taas oo tirada guud ee dalalka ka qeyb geli doona koobka ka dhigeysa 24 xul.
Xulka qaranka Soomaaliya ee Ocean Stars ayaa ku guruub noqday xulal adag oo ay ku baratami doonaan dhibcaha Group C, kuwaa oo kala ah Côte d’Ivoire, Ghana iyo Gambia.
Tartanka Qaramada Afrika oo Taariikhada markii ugu horeysay ay si wadajira u martigelin doonaan Seddex dal oo kala ah Kenya, Tanzania iyo Uganda, ayaa si rasmiya u bilaaban doona 19-ka Juun 2027, waxaana lasoo gabagabeyn doonaa 17-ka Luulyo 2027.