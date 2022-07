Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ee Soomaaliya Mudane Siciid Xuseen Ciid ayaa dalka Costa Rica uga qayb galay shirka iskaashiga Wasiirada Beeraha Africa iyo Latin America kaasoo ay si wadajir ah usoo qaban qaabiyeen Ururka Midowga Africa qaybtiisa horumarinta,Beeraha & Cimilada ee AU-AUDO-NEPAD iyo Ururka INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR COOPERATION ON AGRICULTURE(IICA) iyo Alliance for Green Revolution Africa(AGRA) ayna martigalisay Dowlada Costa-Rica, Shirka waxaa diirada lagu saaray sidii labada Qaaradood iskaga kaashan lahaayeen xaqiijinta hiigsiga caalamiga ah ee la dagaallanka gaajada iyo gaarista yoolka badbaado cunto(Zero Hunger).

Shirka oo uu furay Madaxweyne ku xigeenka Dalka Costa Rica, Islamarkaana ay ka soo qaybgaleyn wasiirada Beeraha ee dalalka Africa qaarkood iyo Madaxda Ururada shirka qabanqaabiyay ayaa Gabagabadiisa waxaa laga soo saaray talooyin dhaxalgal ah iyo balamo lagu galay in labada Qaaradood ay si mug leh u xaqiijiyaan hiigsiga la dagaalanka gaajada iyo xaqiijinta badbaado cunto.

Ugu dambeyn Wasiir Ciid ayaa Mudada uu halkaas ku sugnaa Waxuu booqday Jaamacadda UN leedahay ee Peace University ee dalka Costa Rica Caasimadiisa San Jose Oo uu ka mid yahay ardayda ka dhigata PHD, waxaana si sharaf iyo Maamuus leh ugu soo dhaweeyay Guddoomiyaha Jaamacadda Rector Dr Francisco Rojas Aravena iyo Hormuudka Jaamacadda Dr Juan Carlos iyo Maamulka Jaamacadda

Wasiirka ayaa indho indheeyay qaybaha kala duwan ee Jaamacadda, isagoo kadib shir la galay maamulka, waxuuna uga mahadceliyey soo dhawaynta iyo howlaha aqooneed ee Jaamacadda ay ka wado Soomaaliya, si gaar ah Xarunta Cilmibaarista ee Badbaadada Cuntada ee Jaamacadda samaynayso taasoo wax weyn ka tari doonta geeska Africa gaar ahaan dhinaca cilmi baarisyada la xiriira cuntada.