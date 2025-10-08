Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay ayaa meel mariyey qaraar muhiim ah, kaas oo Soomaaliya ay kula soo wareegayso maareynta madaxbannaan iyo waajibaadkeeda qaran ee arrimaha xuquuqul insaanka, arrin ay dalka ka maqneyd tan iyo sanadkii 1993-kii.
Guushan taariikhiga ah ee Soomaaliya ka gaartay kulankii codbixinta ee ka dhacay magaalada Geneva, Switzerland, ayaa meesha ka saareysa magacaabista qabiirka xuquuqul insaanka, kaas oo dalka loo soo magacaabi jiray labadii sano ee la soo dhaafay.
Tallaabadan ayaa qeyb ka ah guulaha isdaba-joogga ah ee Soomaaliya ka gaartay fagaarayaasha caalamka, iyadoo horey ugu guuleysatay qaadista cunaqabateyntii hubka iyo deyn cafinta.
Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Amb. Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi, oo hoggaamineysa wafdiga Soomaaliya ee ku sugan magaalada Geneva, ayaa arrintan ku tilmaantay guul weyn oo u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed.