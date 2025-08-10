Wasiirka Warfaafinta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, Mudane Maxamed Ibraahim Bilaal, ayaa maanta soo xiray aqoon isweydaarsi aba maalmood socday ee ku saabsanaa Anshaxa Warbaahinta ee Tabinta Doorashooyinka Soomaaliya, kaas oo lagu qabtay magaalada Baydhabo.
Tababarkan, oo ay si wadajir ah u soo agaasimeen Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyigelinta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, ayaa waxaa ka qeyb galay 20 suxufi oo ka kala socday xarumo warbaahinta Koofur Galbeed.
Agaasimaha Waaxda Istiraatiijiyadda Warbaahinta ee Wasaaradda Warfaafinta heer Federaal, Mudane Cabdishakuur Cali Axmed, ayaa tilmaamay in ujeeddada tababarka ay tahay xoojinta fahamka saxafiyiinta ee tabinta doorashooyinka si waafaqsan mabaadi’da saxaafadda iyo shuruucda doorashooyinka, isaga oo uga mahadceliyay suxufiyiinta ka faa’iideystay
Guddoomiyaha Ururka Suxufiyiinta Koonfur Galbeed, Mudane Muxudiin Xasan Maxamed (Xusni), ayaa bogaadiyay iskaashiga labada wasaaradood, wuxuuna ku booriyay suxufiyiinta inay dhaqan geliyaan aqoonta ay ka heleen aqoon-isweydaarsigan.
Mudane Maxamed Bilaal Wasiirka Warfaafinta iyo Wacyigalinta Koofur Galbeed ayaa gabagabadii Tababarka sheegay in Aqoon isweydaarsigani ku soo aaday xilli loo baahnaa oo waddanka oo dhami ay ka socoto diiwaan galinta codbixjyayaasha doorashooyinka, waxaana uu kula dardaarmay suxufiyiinta kor u qaadista baahin ku dhisan mabaadi’da warbaahinta iyo hufnaanta doorashooyinka.
Tababarkan ayaa noqonaya kii labaad ee ku saabsan Tabinta Doorashooyinka oo ay wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska XFS ku qabato dalka iyada oo kaashanaysa Xafiiska Qaramada Midoobay ee xilliga kala guurka ( UNTMIS) wuxuuna qeyb yahay tixane tababar ah oo lagu horumarinayo fahamka doorashooyinka iyo kaalinta muhiimka ah ee warbaahinta Soomaaliyeed.