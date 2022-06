Gudoomiyaha Gobalka Mudug ee Galmudug Axmed Xuseen Shire Bukhaari iyo Taliyaha Qeybta Booliiska Gobalka Mudug G/dhaxe Cali Muuse Maxamuud ayaa gaaray Bandiiradleey ee Gobalka Mudug, halkaasi oo dhawaanahaan ay ka socanayeen hirgelinta mashaariic la xariira adeegyada aas aaska u ah nolasha bulshada iyo sare u qaadista tayada ciidamada Booliiska

Mas’uuliyiintaan ayaa markii ay gaareen magaalada Bandiiradleey kormeer ku tagay Saldhigga Booliska , iyagoo u kuur galayay howlaha shaqo ee ka socanaya Saldhigga iyo baahiyada ka jira adeegyada boolisku uu u baahan yahay iyagoo intii halkaasi ay ku sugnaayeen warbixino ka dhageystay Taliyaha Saldhiga Bandiiradleey.

Gudoomiyaha Gobalka Mudug Axmed Xuseen Shire Bukhaari iyo Taliyaha Qeybta Booliska Gobalka Mudug G/dhaxe Cali Muuse Maxamuud ayaa waxa ay ku wareejiyeen saldhiga booliska Bandiiraleey gaari loogu tala galay in ay ciidanka Boolisku ugu adeegaan bulshada, kaas oo ay soo dhiibeen madaxda Dowlad Gobaleedka Galmudug maadaama la isla gartay in ciidanka booliska ay hayaan shaqo adag oo aan laga maarmi Karin in ay gaadiid helaan, taas oo ay ka mahad celiyeen saraakiisha saldhigga ciidanka Booliiska Bandiiradleey

Dhinaca kale Mudane Axmed Xuseen Shire Bukhaari oo ay wehliyeen mas’uuliyiin ka socatay Wasaaradda biyaha iyo tamarta Galmudug iyo saraakiil ka socatay Hay’adda IMC ayaa kormeeray mashaariic lagu horumarinayay adeegyada biyaha kuwaas oo laga hirgaliyay magaalada Bandiiradleey iyo deegaanno hoostaga, kuwaas oo bulshadu baahi weyn u qabeen isla markaana qeyb ka ahaa mashaariic laga fuliyay deegaanno badan oo ka tirsan Gobalka Mudug fulintoodana ay iska kaashadeen hay’adda IMC, Wasaaradda biyaha Galmudug iyo Maamulka Gobalka.

Kormeerkaan ayaa kusoo beegmaya xillii deegaano ka tirsan kuwa ku yaala dhanka waqooyi bari magaalada galkacyo dhawaan si rasmi ah looga xarig jaray mashaariic qeyb ka ah adeegyada bulshada loogu dhaweeynayo in ay biyo helaan maadaama baahi biyood ay ka jirto inta badan deegaanada iyo dagmooyinka Gobalka mudug