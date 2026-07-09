Taliska Ciidanka Dhulka ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed, ayaa maanta xaruntiisa ku qabtay shirka Talisyada Qaybaha Ciidanka Dhulka, kaas oo uu guddoomiyay Taliyaha Ciidanka Dhulka, Sareeye Guuto Sahal Cabdullaahi Cumar, iyadoo uu ka qeyb galay Taliye Ku-xigeenka Ciidanka Dhulka, Gaashaanle Sare Caydaruus.
Shirka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta wada-shaqeynta talisyada, dardargelinta fulinta waajibaadka ciidamada, kor u qaadidda hufnaanta hoggaanka iyo isku-duwidda hawlgallada iyo qorsheyaasha Ciidanka Dhulka.
Kulankan wuxuu qeyb ka yahay dadaallada joogtada ah ee lagu xoojinayo hoggaanka iyo mideynta jihada shaqo ee talisyada qaybaha, si waajibaadka Ciidanka Dhulka loogu fuliyo si hufan, isku xiran, isla markaana waafaqsan qorsheyaasha Taliska Xoogga Dalka Soomaaliyeed.