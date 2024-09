Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) ayaa Garoonka Kubadda Cagta ee Eng. Yariisow ka daah-furay Tartanka Kubadda Cagta Degmooyinka Gobolka Banaadir iyo Degmada Balcad.

Duqa Muqdisho ayaa sheegay in Cayaaraha ay muhiim u yihiin is dhexgalka bulshada, isla markaana loo baahan yahay in la dhiira-geliyo Dhallinyarada, waxa uuna guul u rajeeyay dhammaan degmooyinka ka qeyb-galaya Tartanka gaar ahaan Degmooyinka Heliwaa iyo Gubadleey oo galabta lagu furay Tartanka Kubadda Cagta Degmooyinka Gobolka Banaadir iyo Degmada Balcad.

Furitaanka Tartanka waxaa goobjoog ka ahaa Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Dhallinyaradda iyo Cayaaraha XFS Maxamuud Cabdulqaadir Xaaji (Jeego), Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Gaashaandhigga XFS, Xildhibaanno, Guddoomiye Ku-xigeenada Maamulka Gobolka Banaadir, Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya, Guddoomiyaha Kubadda Cagta Gobolka Banaadir, Guddoomiyeyaasha Degmooyinka iyo taageerayaal kala gedisan.

Kulanka furitaanka tartanka Degmooyinka gobolka Banaadir iyo Degmadda Balcad ayaa waxaa galabta wada ciyaaray degmooyinka Heliwaa iyo Gubadleey, ciyaartuna waxaa ay ku soo dhammaatay barbaro goolal la’aan ah