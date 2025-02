Madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay amar fulin ah oo lagu cunaqabateynayo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada, isagoo ku eedeeyay in ay beegsanayo Mareykanka iyo Israel oo leh xiriir sokeeye iyo xulufo isku dhow.

Amarkaan ayaa qoraya in cunaqabateyn dhaqaale iyo mid safar ah lagu soo rogo dadka ka shaqeeya maxkamadda dambiyada caalamiga ah (ICC),waxaana saxiixa go’aankaan uu imaanaya xilli ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu uu booqanayo Washington.

Amarka fulinta ee Trump ayaa sheegay in ficiladii ugu dambeeyay ee ICC ay dhigeen tusaale khatar ah oo halis geliyey dadka Maraykanka ah iyada oo soo bandhigtay xadgudub iyo xarig suurtagal ah.

Dalka Netherland oo marti galiay maxkamada ayaa sheegtay in ay ka xun yihiin amarka Trump,iyagoo sheegay in Shaqada maxkamaddu ay lama huraan u tahay dhowrista xuquuqda shacabka dunida iyo Isla xisaabtanka,” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Holland Caspar Voldkamp on .

Bishii November ee la soo dhaafay, ICC ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo Netanyahu oo lagu eedeeyay dambiyo dagaal oo ka dhacay Gaza, taasoo Israel ay beenisay.

Dhinacas kale.Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka ayaa shalay ku dhawaaqday cunaqabateyn lagu bartilmaameedsanayo shabakadda saliidda ee Iran.