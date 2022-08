Barakacayaashan maanta aan ku booqanay kaamka Himilow qaarkood todobaadyo ka hor ayay soo degeen waxayna ka soo barakaceen deegaanada Himilow iyo Dhiil oo hoostga degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool, waxayna isugu jiraan haween ilmo nuujinaya waayeelo iyo carruur.

Horjoogaha kaamka Himilow iyo qaar ka mid ah haweenka kaamka degan ayaa sheegey in gudaha kaamka musqul laheyn biyana ku haysan abaarta ay ka soo barakaceena ugu soo horeysey magaalada xuddur, maadaama helitaanka biyaha lacabo ay tahay mid aad u adag iskaba daa wax lacuno, waxay intaa ku dareen in maamulka deegaanka aysan kormeerin balse weli way sugayaan.