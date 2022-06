Waxaa maanta Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug soo garay wafdi balaran oo ka socda hey’adda Qaramada Midoobe u qaabilsan Caafimaadka Aduunka ee WHO oo u yimid indha-indheynta adeegyada Caafimaadka gaar ahaan ogaanshaha isbadalka uu sameeyay mashruuca Soler systemka ee hore looga hirgaliyay isbitaalka Xanaano, isla markaana loogu talagaley in loo adeegsado meshiinada niifta siiya bukaanada.

Wafdigan oo uu hoggaaminayay Shakiib Xuseen madaxa qorsheynta xafiiska WHO ee Soomaaliya, ayaa ugu horeyn Kormeeray ishitaalada Dayax iyo xanaano oo ka mid ah xarumaha bixiya adeegyada ugu badan ee Caafimaadka Magaalada Dhuusamareeb, waxa ayna si gaar ah maamulada isbitaaladan ka xog wareysteen baahida ay u qabaan helida awood koronto oo ka timaada nidaamka soler systemka, maadaama adeegsiga korontadu uu mararka qaar keeno qataro kayimaada korontada oo tagta xiliyada qaar.

Kormeerkan oo ay ku wehliyay Wafdiga WHO, Agaasimaha Guud ee wasaaradda Caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiwali Maxamed Axmed ayay si gaar ay ugu indha-indheeyeen qaybaha isbitaalka Xanaano ee laga hirgaliyay Mashruuca Solar System-ka kaasi oo bukaano badan ka caawiyey in ay helaan oxygen kufilan, isla markaana suura-galiyey in adeegyada isbitaalku bixiyo noqdaan kuwo joogta ah oo badbaado u noqday bukaano badan.

Mas’uuliyiinta WHO oo ugu dambeyn la geeyay xarunta dhexe ee Wasaaradda Caafimaadka Galmudug ayaa kulan saacado qaatay la yeeshay wasiirka Caafimaadka Galmudug, Cabdiwali Cabdulahi Jaamac iyo madaxda Xafiisyada Wasaaradda oo goobta kusoo bandhigey warbixin dhameystiran oo ku saabsan xaalada guud ee caafimaadka Galmudug.