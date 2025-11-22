RADIO MUQDISHO:-Warbixinta Toddobaadlaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Muqdisho.
1- Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabadda Maalinta Macallinka ee 21-ka November awgeed hambalyo u diray macalimiinta Soomaaliya.
2- Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la yeeshay Caalimka weyn ee diinta Islaamka Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi.
3- Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u hambalyeeyay Garsoore Cumar Cabdulqaadir Cartan oo Xiriirka Kubadda Cagta ee Africa (CAF) u aqoonsadey garsoorihii ugu fiicnaa qaaradda Afrika ee sannadkan 2025-ka.
4- Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay Dr Yaxya Ibraahim Macalin inuu noqdo La-Taliyaha Sare ee Siyaasadda ee Xafiiska Madaxweynaha.
5- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre ayaa guddoomiyay shir lagu dardargelinayo diyaar-garowga doorashooyinka Dowladaha Hoose, isagoo adkeeyay muhiimadda ay leedahay in hawlaha lagu soo gabagabeeyo waqtigooda.
6- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre ayaa ka qeybgaley munaasabad lagu xusayay dhalashada Boqor Charles-ka 3aad ee Boqortooyada Britain.
7- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre oo ka qeybgaley munaasabad lagu xusayey 10-guuradii ka soo wareegtay markii Somalia ay saxiixday Axdiga Xuquuqda Carruurta ee Qaramada Midoobay.
8- Golaha Wasiirrada ayaa ansixiyey shuruuc iyo heshiisyo muhiim ah, oo ay ka mid yihiin iskaashi Soomaaliya iyo Rwanda, hindisaha ka hortagga naafeynta xubinta taranka dhedigga, iyo istaratiijiyadda haweenka, nabadda iyo amniga iyo qodobo kale oo muhiim ah.
9- Ra’iisul Wasaare,Xamsa Cabdi Barre, ayaa dhagax-dhigay dhismaha cusub ee Machadka Cilmi-Baarista Beeraha Qaranka.
10- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre, ayaa kormeer ku tagey xarunta Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha, halkaas oo ay ka bilaabatay bixinta kaararka codbixinta doorashooyinka.
11- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre ayaa kulan la qaatey caalimka Diinta Islaamka Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi.
12- Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Soomaaliya, Mudane Saalax Axmed Jaamac, ayaa furay Shirweynaha Labaad ee Qiimeynta iyo Kormeerka Qaran, si loo xoojiyo qorsheynta iyo kormeerka mideysan ee hay’adaha dowladda.
13- Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), ayaa magaalada Nairobi kulan kula yeeshay Guddoomiyaha Baarlamaanka Kenya, Moses M. Wetang’ula.
14- Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka ayaa ansixiyey xubnaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuquuqul Insaanka Qaranka.
15- Guddoomiyaha Maxkamadda Sare, Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed, ayaa Muqdisho ka furay Shirka Madasha Garsooreyaasha Soomaaliya, oo socday muddo laba maalmood ah. Waxaa shirkan diiradda lagu saarey hawlaha adeegga garsoorka, horumarka la sameeyay iyo caqabadaha jira.
16- Wasiirrada Gaashaandhigga iyo Maaliyadda ayaa la kulmay Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Danjire Richard H. Riley, Kulanka waxaa looga hadlay iskaashiga labada dal, dadaalada lagu xoojinayo dowlad-dhiska, iyo maalgelinta Dowladda Soomaaliya ee lagu taageerayo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Daacish.
17- Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska, Mudane Daa’uud Aweys Jaamac, ayaa shir guddoomiyay kulan-hawleedka dhaqan-galinta Qorshaha Isbeddelka Qaranka ee 2026-ka, kaas oo ay yeesheen saraakiisha Tiirka Siyaasadda Loo Dhan Yahay ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha iyo masuuliyiin ka socda Wasaaradda Warfaafinta.
18- Wasiirka Gaashaandhigga Mudane Danjire Axmed Macallin Fiqi, ayaa furay tababar ku saabsan Habraaca Diyaarinta Tilmaamaha Shaqada, kaas oo ay bixinayaan khubaro ka socda barnaamijka SJGAP.
19- Wasiirka Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi, ayaa xarigga ka jartay xarunta Caawinta Degdegga ah ee Carruurta, oo loogu talagalay in carruurta ay si degdeg ah ula soo xiriiraan marka ay tacadi la kulmaan.
20- Wasiirka Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka Khadija Maxamed Al-Makhzoumi ayaa xilka u kale wareejisay Wasiir Ku-Xigeenka cusub ee Wasaaradda Maryan Cali Abuukar iyo Wasiir ku xigeenkii Hore.
21- Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Soomaaliya, Mudane Daa’uud Aweys Jaamac, ayaa Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, gudoonsiiyey hadiyad uu soo diray Guddiga Dhismaha iyo Qalabeynta Madxafka Nabadda Gobolka ee Carta ee Djibouti.
22- Wasiirka Waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir, ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray Maalinta Macallimiinta Soomaaliyeed oo ku beegen 21ka November.
23- Wasiirka Isgaarsiinta iyo Teknolojiyadda Maxamed Aadan Macallin ayaa shir gudoomiyey kulanka mideynta hawlaha dowladnimada danabeysan, dardar-gelinta habraacyada maamulka casriga ah, iyo kordhinta wada-shaqeynta iyo isku-duwidda wasaaradaha ay khusayso nidaamka dowladnimada.
24- Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Maxamed Cabdi Xayir ayaa kormeer ku tagay xarunta shirkadda Gaalooge, oo soo dejisa cagafyada iyo qalabka casriga ah ee beeraha.
25- Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Prof Saalim Caliyow Ibrow ayaa la kulmey Safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya Danjire Alper Aktaş.
26- Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Prof. Saalim Caliyow Ibrow ayaa kulan ku saabsan kor u qaadista ganacsiga iyo shaqo abuurka la yeeshay Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga ee Soomaaliya Maxamuud CabdiKariim Gabeyre.
27- Wasiirka Hawlaha Guud iyo Guriyeynta Cilmi Maxamuud Nuur, ayaa Nairobi kula kulmay Wasiiradda Hawlaha Guud, Dhulka iyo Qorsheynta ee Kenya, Marwo Alice Wahome.
28- Wasiirka Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Bashiir Maxamed Jaamac, ayaa ka hadlay madasha UNFCCC COP30 ee Belém, ee dalka Brazil. isagoo hoosta ka xarriiqay muhiimadda ilaalinta nolosha, dhaqaalaha, iyo deegaanka.
29- Hantidhowraha Guud ee Qaranka Axmed Ciise Guutaale, ayaa shir-guddoomiyey Kulanka Daneeyeyaasha Caalamiga ah ee Xafiiska Hantidhowrka Guud, kaas oo lagu soo bandhigay horumarka xafiiska ee sannadka 2025 iyo qorshaha 2026.
30- Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka Mudane Caddikariim Axmed Xasan, ayaa tababar u soo xiray saraakiil ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, kuwaas oo la baray ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta xilliyada doorashooyinka.
31- Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay wafdi ka socday Switzerland Development Cooperation (SDC), oo uu hoggaaminayay Ku-Xigeenka Madaxa Iskaashiga Caalamiga ah ee Geeska Afrika, Mr. Julien Peissard.
32- Guddoomiyaha Hay’adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaranka, Axmed Xuseen Cilmi, ayaa magaalada Djibouti kaga qayb-galay shir looga hadlayay Sanduuqa Dhaqaalaha Muhaajiriinta Gobolka.
33- Agaasimaha cusub ee Waaxda Warfaafinta Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ahna Afhayeenka Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Cabdinaasir Axmed Bashiir ayaa si rasmi ah ula wareegay xilka.
34- Garsooraha Soomaaliyeed, Cumar Cabdulqaadir Cartan, ayaa loo aqoonsadey garsooraha ugu fiican qaaradda ee sannadka 2025.
35- Ciidamada Macaawisleyda ee Xarardheere ayaa dilay ilaa 6 xubnood oo ka tirsan argagixisada Al Shabab, gacantana ku dhigay hub iyo saanad kadib hawlgal ay ka fuliyeen tuulada Dumaaye,ee gobolka Mudug.
==========DHAMMAAD============