Wariyaal iyo xirfadlayaal warbaahineed oo ka kala socday in ka badan 90 dal oo caalamka ah, ayaa booqasho ku tagay xarunta caanka ah ee Beijing Tongrentang ee magaalada Beijing, taas oo kamid ah astaamaha ugu waaweyn ee daawada dhaqanka Shiinaha. Wafdigaasi waxaa qeyb ka ahaa wakiil ka socday Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed.
Booqashadan ayaa ku soo beegantay munaasabadda Maalinta Caalamiga ah ee Qoyska, iyadoo halkaasi lagu qabtay barnaamijyo lagu dhiirrigelinayay caafimaadka qoysaska iyo isdhexgalka bulshada.
Martidii ka qeyb gashay munaasabadda ayaa si dhow ugu kuurgashay taariikhda dheer ee Beijing Tongrentang iyo kaalinta ay ku leedahay daawada dhaqanka Shiinaha.
Goobta waxaa lagu soo bandhigay hiddo iyo dhaqammo kala duwan oo ay kamid ahaayeen farshaxanno dhaqameed, qoraallo Chinese ah, cunnooyin gaar ah iyo adeegyo caafimaad oo ku saleysan daawada dabiiciga ah.
Sidoo kale, martida ayaa la wadaagtay macluumaad ku saabsan horumarka ay Shiinuhu ka sameeyeen isku dhafka dhaqanka iyo casriyeynta adeegyada caafimaadka.
Masuuliyiinta qabanqaabada ayaa sheegay in munaasabaddan ay ujeeddadeedu tahay xoojinta xiriirka qoysaska, isdhaafsiga dhaqamada iyo kor u qaadidda caafimaadka bulshada. Waxay sidoo kale tilmaameen in ka qeybgalka wariyaasha caalamiga ah uu qeyb ka yahay dadaallada lagu xoojinayo isfahamka iyo xiriirka warbaahinta caalamka.