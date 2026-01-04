Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee Soomaaliya ayaa magaalada Toronto ee dalka Canada ku qabatay kulan wadatashi ah oo ah la yeelatay dhallinyarada qurbo-joogta Soomaaliyeed, waxaa kulllanka qabsoomidiisa qeyb wayn ka qaadatay Hay’adda Restore Somalia Foundation. Kulankan waxa isugu yimid dhallinyaro qurbo-joog ah, Madaxa wada-xaajoodyada cimilada ee Wasaaradda, iyo La-taliyaha Sare Mudane Cabdiqani Barow.
Mudane Cabdiqani Barow ayaa si firfircoon ula falgalay ka-qaybgalayaasha, isaga oo la wadaagay mudnaanta cimilada ee Soomaaliya iyo aragtida Wasaaradda ee wada-xaajoodyada caalamiga ah.
Dooddu waxay diiradda saartay arrimaha Qaran oo muhiim ah, oo ay ka mid yihiin saameynta deegaanka ee dhuxul-soo-saarka, dib-u-habaynta socda ee la xiriirta isbeddelka cimilada iyo muhiimadda ka-qaybgal cimiladeed oo loo dhan yahay, kana dhasha hoggaaminta dhallinyarada.
Kulankan waxa uu qayb ka yahay hindise ballaaran oo ku saabsan qurbo-joogta, oo ay hoggaaminayso Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya – Waaxda Arrimaha Qurbo-joogta, kaas oo ujeedkiisu yahay xoojinta ka-qaybgalka qurbo-joogta ee horumarinta Qaranka, si waafaqsan siyaasadaha iyo mudnaanta dalka.
Iyadoo laga duulayo waayo-aragnimadii Soomaaliya ee COP30, wadahadalkani waxa uu muujinayaa isbeddel cusub oo ku wajahan ka faa’iidaysiga khibradda Soomaaliyeed ee caalamka ku baahsan, si loo horumariyo mudnaanta Qaranka, iyadoo qurbo-joogta loo aqoonsanayo tiir muhiim u ah qaab-dhismeedka maamul-cimiladeed ee Soomaaliya.