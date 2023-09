Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo weli wada dedaalkeeda ay ku garab istaagayso Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira Khawaarijta, ayaa markii saddexaad kaga qeyb-qaatay taakulo ay gaarsiinayaan goobaha looggu talo-galay taageeridda Ciidanka, waxaana ay maanta Raashin iskugu jira Bur, Sonkor iyo Saliid ba ay gaarsiiyeen Xarunta Haweenka ee Taakulada Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed oo ah goob lagu diyaarinayo Raashin sahay looga dhigayo Ciidamada ka dagaalamaya furimaha hore.

Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi oo uu wehelinayo Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Mudane Cismaan Maxamed Cabdi (Daallo), ayaa deeqdan taakulada ah ee raashinkaa ku wareejiyey Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqal Insaanka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye iyo guddoomiyaha haweenka ee Gobalka Banaadir Marwo Jawaahir Maxamuud Jaamac oo mas’uul ka ah goobtan raashinka looggu diyaarinayo ciidamada ku jira halganka.

Wasiir Jibriil oo halkaas ka hadlay, ayaa sheegay in deeqdan raashinka ah ay kaga qeybqaadanayaan halganka socda isla-mar-ahaantaana ay ugu talo-galeen in haweenku ay ciidamada ugu diyaariyaan cuno sahay ah taas oo wax weyn ka taraysa hawl-galada socda, waxaana uu carabka ku dhuftay in ay tahay markii saddexaad ee ay deeq gaarsiiyaan ciidamada xooga dalka ee naftood hureyaasha ah isaga oo tilmaamay inay sii wadi doonaan taakulaynta ciidankeena si dalka looga cirib-tiro Khawaarijta diin laaweyaasha ah.

Wasiirka Wasaaradda Xuquuqal Insaanka iyo Haweenka Marwo Khadiija Maxamed Diiriye, ayaa dhankeeda u mahadceliyey madaxda Wasaaradda oo ay ku amaantay garab istaagay u muujiyeen Ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed, waxaana hay’adaha kale ee dawlada na ay ugu baaqday inay ku daydaan Wasaaradda isla-mar-ahaantaana ay door muuqda ka qaataan garab istaaga Ciidanka ka dagaalamaya furimaha hore.

Marwo Jawaahir Baarqab oo iyaduna halkaas ka hadashay, ayaa u mahadcelisay Wasaaradda, waxaana ay sheegtay in Raashinkani uu dhiirigelin u yahay Ciidanka isla-mar-ahaantaana uu wax weyn ka taraayo halganka lagu jiro iyada oo ka xog warantay shaqada ay halkan ku hayaan oo ah inay ciidamada u diyaariyaan raashin bisil oo qeybo ka mid ahi qalalan yihiin taas oo sahay fiican u noqon karta Ciidanka.

Wasaaradda, ayaa tan iyo markii uu bilaabmay Halganku, waxa ay door muuqda ka qaadanaysay garab istaaga Ciidamada, waxaana tiro ba laba jeer oo hore ay sidan oo kale raashin iskugu jira Timir, Kaluun iyo Saliid ba ay u gaarsiisay hoggaanka Saadka iyo Taakulaynta ee Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed, waxaana ay tani noqonaysaa markii saddexaad ee Wasaaraddu garab istaag u muujiso Ciidankeena naftood hureyaasha ah.