RADIO MUQDISHO(KENYA):-Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guryeynta ee Soomaaliya ayaa kulan ku qabatay Safaaradda Soomaaliya ee Kenya, kaas oo ay la yeesheen UN-Habitat iyo ADHI Africa Holding Ltd. Kulanka waxaa hoggaaminayay Wasiiru-dowlaha Siciid Maxamed Maxamuud (Xayd) iyo Danjiraha Soomaaliya ee Kenya Jabriil Ibraahim Cabdulle.
Shirka waxaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga iyo horumarinta xalal guryo oo hal-abuur leh, waara, isla markaana u adkaysi leh barakacayaasha gudaha, qoysaska dakhligoodu hooseeyo iyo bulshooyinka nugul.
Soomaaliya waxay sidoo kale dadaal ku bixinaysaa dardargelinta horumarinta magaalooyinka iyo miyiga, hagaajinta kaabayaasha, iyo hirgelinta qorsheyn loo dhan yahay si loo hubiyo helitaanka guryo ammaan ah oo sharaf leh.
Kulankan wuxuu muujinayaa iskaashi mideysan oo u dhexeeya dowladda, hay’adaha caalamiga ah iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay, si loo gaaro xalal waara.