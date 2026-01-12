Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib-u-dhiska iyo Guriyeynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ku qabatay hoolka Wasaaradda kulan heer sare ah oo ay la yeelatay madax ka socday Hay’adda UN-Habitat. Kulanka waxaa shir-guddoominayay Wasiiru-dowlaha Wasaaradda, Mudane Siciid Maxamed Maxamuud Xayd, waxaana ku wehlinayay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda iyo qaar ka mid ah Agaasimeyaasha Waaxyaha.
Kulanka waxaa diiradda lagu saaray qodobadan muhiimka ah.
Diyaargarowga Madasha Caalamiga ah ee Magaalooyinka (World Urban Forum – WUF 13), oo lagu wado in ay qabsoonto bisha May, Jamhuuriyadda Azerbaijan.
* Warbixin ku saabsan mashaariicda socda, gaar ahaan kuwa la xiriira Saamaynta, IDSF, iyo Dowlad-Kaab.
Ka-wadahadal ku saabsan wax-ka-beddelka Heshiiska Iskaashiga ee u dhexeeya Wasaaradda iyo UN-Habitat, oo ay ku jirto arrinta Corridor-ka.
Madaxa Xafiiska UN-Habitat ee Soomaaliya ayaa ka warbixiyay hawlaha ay hay’addu waddo, kuwaas oo ay ka mid yihiin:
* Guryaha loo dhisay dadka barakacayaasha ah ee ku yaalla Boosaaso iyo Baydhabo.
* Siyaasadda Guriyeynta Qaranka.
* Siyaasadda Maareynta Dhulka ee magaalooyinka Boosaaso iyo Baydhabo.
* Diyaarinta mashaariic lagu horumarinayo magaalaynta iyo taageerada barakacayaasha (IDPs), kuwaas oo qaar ka mid ah la ansixiyay, halka kuwo kalena weli la diyaarinayo.
Kulankan ayaa xoojiyay iskaashiga istiraatiijiga ah ee u dhexeeya Wasaaradda iyo UN-Habitat, iyadoo la isla qaatay in la dardargeliyo qorsheynta magaalooyinka, lana horumariyo xalal waara oo wax ka qabta baahiyaha barakacayaasha iyo horumarinta degsiimooyinka.