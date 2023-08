Agaasimaha guud ee wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xayir Ducaale ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo xiray tababar ku saabsan isku xirka xiriirka Warbaahinta iyo la dagaalanka fikirka khawaarijta oo u socday howlwadeeno ka socday xafiisyada Warbaahinta iyo xiriirka bulshada ee hay’adaha dowladda Federaalka, Dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir.

Mudane Cabdullaahi Xayir Ducaale ayaa sheegay in ujeedka tababarku wasaaradda Warfaafinta u soo qaban-qaabisay uu ahaa xoojinta wadashaqeynta hay’adaha dowladda ee dhinac xiriirka warbaahinta iyo bulshada si kor loogu qaado mideynta farriimaha dowladda ee ku wajahan ciribtirka kooxaha khawaarijta.

” Tababarkan waxuu muhiim u yahay isku-xirka dowladda, waxayna wasaaradda isku howshay sidii loo mideyn lahaa fariimaha loo gudbinaya shacabka Soomaaliyeed, waana mid kaalin ka qaadanaya dagaalanka khawaarijta, dhinaca wacyigalinta Diiniiga taas oo khawaarijta ka been sheegaan” ayuu yiri Agaasime Xayir.

Agaasime Xayir oo bogaadiyey Tababarayaasha bixiyay tababarka ayaa tilmaamay in aqoon isweydaarsigan ka duwanaa yahay kuwa caadiga ah, taa soo keentay in muddo dheer loo qorsheeyay si ka qeybgalayaasha u helaan waqti wanaagsan, isagoo ku booriyay ka qeyb-galayaasha in meel looga soo wadajeesto khawaarijta lana mideeya fariimaha.

Qaar kamid ah ka faa’ideystayaashii tababarka ayaa ka mahadceliyey fursadda la siiyay, tasoo ay sheegeen in loo baahnaa isku xirka xiriirka Warbaahinta si qeyb wayn looga noqdo dagaalka khawaarijta loo xoreynayo loona midoobo wacyi ahaan iyo militari ahaan.

Tababarkan oo socday muddo shan cisho ah ayaa waxaa ka faa’ideystay 50 xubnood oo ka kala socday hay’adaha dowladda Federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kuwaas oo qaatay casharo xoojinayo xirfadleyda ka howgalla qeybaha kala duwan hay’adaha Warfaafinta dalka.

Ugu dambeyn agaasimaha guud ee Wasaaradda Warfaafinta mudane Cabdullaahi Xayi Ducaale ayaa shahaadooyin gudoonsiiyay ka qeybgalayaasha tababarka ugu soo xirmay magaalada Muqdisho.