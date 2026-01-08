Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Aadan Maxamed, ayaa maanta ka qaybgalay kulankii ugu horreeyay ee Golaha Sare (Board of Trustees) ee Machadka Qorsheynta Carabta ee sanadka 2025–2026, kaas oo ka dhacay xarunta machadka ee Kuwait.
Kulanka waxaa guddoomiyey Mudane Dr. Subaih Abdulaziz Al-Mukhizim, Guddoomiyaha Golaha Sare, iyadoo ay ka soo qayb galeen mas’uuliyiin sare iyo wakiillo ka kala socday dalalka xubnaha ka ah machadka.
Doodaha kulanka ayaa diiradda lagu saaray dib-u-eegista guulaha Machadka Qorsheynta Carabta ee hirgelinta qorshaha sanadlaha ah ee 2024–2025, oo ah sannadkii ugu dambeeyey ee Qorshaha Istiraatiijiyadeed ee Sagaalaad (2020–2025), iyo sidoo kale horumarinta dhinacyada hay’adeed, maaliyadeed iyo maamul, iyo barnaamijyada mustaqbalka.
Wasiir Ku-xigeenka ayaa carrabka ku adkeeyay doorka muhiimka ah ee machadku ku leeyahay taageeridda horumarka dalalka Carabta, isagoo ammaanay iskaashiga xooggan ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Machadka Qorsheynta Carabta. Waxa uu sidoo kale xaqiijiyay sida ay Wasaaraddu uga go’an tahay xoojinta iskaashiga dhinacyada tababarrada, dhisidda awoodda hay’adaha iyo qorshayaasha horumarineed.