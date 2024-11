Wasiirka Arrimaha Gudaha XFS Cali Yuusuf Cali oo maanta ka qeybgalay kulanka todobaadka warbaahinta qaranka ayaa sheegay in doorasho qof iyo cod ah oo laga qabto dalka ay tahay arrin dastuuri ah oo aan laga maarmi karin.

Wasiirka ayaa xusay in la dhameystiray 3 da xeer ee guddigga doorashooyinka iyo sohdimaga.,xeerka xisbiyada iyo xeerka Guddigga doorashooyinka,sidaa daraadeedna ay waajib tahay in loo howlgalo meel marinta hadafka dowladda ee dhanka doorashooyinka.

Wasiirka Arrimaha Gudaha XFS Cali Yuusuf Cali ayaa qiray in uu meel wanaagsan marayo dadaalka dowladda ee qabsoomidda dorashada,kdib markii ayuu yiri wasiirka la sameeyay wax ka baddal badan oo loo qaaday xagga wanaajinta dastuurka ah.

Wasiirka waxa uu caddeeyay in dowladda ay ka go’an tahay qabsoomidda doorashooyin ka dhacda dalka iyo diyaaribta deegaanno badan oo six or ah ay shacabka uga codeeyaan.