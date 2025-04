Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) oo sii wada Socdaaladii Tacbashada Beeraha iyo Laqabsiga Isbedelka Cimiladda ee uu had iyo jeer ku tago Gobolada Dalka, gaar ahaan meelaha aanay webiyadu marin ee roobka wax ku Beerta ayaa maanta gaaray Degmada Guriceel ee Dawlad Goboleedka Galmudug.

Wasiirka iyo wafdigiisa waxay booqan doonaan Beeralay ay caawiyeen Wasaaradda iyo Hay’adaha la shaqeeya ee NRC oo ay maalgelisay FCDO oo lagu dhiirigeliyo in ay sameystaan Beero aan ku xidhnayn Beerashadoodu in Roob ku da’o, laakiin biyaha Roobka qabsada ama ceelal leh oo ay suuragal tahay in sanadka oo dhan miro laga gurto.