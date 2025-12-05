Wasiirka Beeraha iyo Waraabka XFS Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye oo qabtay dood cilmiyeed ay ka qeybgaleen qaar kamid ah aqoonyahanada ayaa ka jawaabay su’aallo dhowr ah oo ku saabsan waxqabadka wasaaradda iyo barnaamijyada kutalagal ee u qorsheysan wasaaradda.
Wasiirka ayaa xusay in wasaaraddu ay ku guuleysatay bixinta tababarro la siinay beraleyda iyo adeegyo kala duwan oo loo adeegsan karo beeraha sida abuurka mootooyin ,cagafcagafyo iyo kuwo kale,
Sidoo kale Wasiir maareeye ayaa sheegay in beetaleyda Soomaaliyeed loo fududeeyay habka maalgashiga beeraha iyo canshuur-dhaaf loogu talagalay in lagu dhiirigaliyo beeraleyda,isagoo dhinaca kale in wasaaradda ay qorsheyneyso fududeynta deymo soo celis ah oo la siiyo beeraleyda.
Wasiirka Beeraha iyo Waraabka XFS Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye ayaa qiray in dhowaan la soo bandhigi doonaa cagafcagafyo iyo qalab kale oo aad u jaban,si beeraleyda gacan loogu siiyo helidda gaadiid ka qeybqaata wax soo saarka beeraha.