Wasiirka Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya (JFS), Mudane Xasan Macallin Maxamuud, oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Aljeeriya, ayaa booqday xarunta Dugsiga Sare ee Garsoorka ee dalkaas (École Supérieure de la Magistrature).
Booqashadan ayaa qayb ka ah dadaallada lagu xoojinayo iskaashiga dhinaca garsoorka iyo is-weydaarsiga khibradaha u dhexeeya labada dal, gaar ahaan tababarka garsoorayaasha, horumarinta manhajyada waxbarasho, iyo dib-u-habeynta nidaamka caddaaladda.
Wasiirka ayaa warbixin dhammaystiran ka dhageystay mas’uuliyiinta dugsiga, isagoo bogaadiyay doorka ay ka qaataan tayeynta awoodda hay’adaha garsoorka. Sidoo kale, wuxuu carrabka ku adkeeyay muhiimadda xoojinta wada-shaqeynta istiraatiijiga ah ee labada wasaaradood si loo dhiso nidaam caddaaladeed oo ku dhisan mabaadi’da dowladnimada iyo ku dhaqanka sarreynta sharciga.