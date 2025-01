Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ee Galmudug, Mudane Abdiwahaab Sheikh Abukar Nur, ayaa Xafiiska Xarunta Wasaaradda ku soo dhaweeyay Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka iyo Soohdimaha Qaranka oo uu hoggaaminayo Mudane Cabdullaahi Salaad Yarow, iyo xubno kale oo ay ka mid yihiin Avv.

Axmed Cabdiraxman Aaden, Sahro Diriye Muuse, iyo xubno ka tirsan labada gole ee Xukuumadda Galmudug. Waxaa sidoo kale guddiga la wehliyay qaar ka mid ah guddoomiyayaasha dhallinyarada ee Dhuusamareeb iyo shaqaalaha dowladda.

Soo dhoweynta kadib, wasiirka ayaa ka warbixiyay farxadiisa ku aaddan in guddiga uu soo gaaro Caasimadda Galmudug si ay u kormeeraan goobaha lagu qaban doono doorashada qof iyo codka ee dalka oo dhan. Wasiirka ayaa sheegay in Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ay ka go’an tahay la shaqeynta guddiga iyo taabagalinta qabsoomidda doorashada, iyadoo xarunta Wasaaradda ay noqon doonto qeyb muhiim ah oo ka mid ah goobaha diiwaangelinta iyo codbixinta. Wasiirka ayaa sidoo kale xusay in Wasaaradda iyo dhallinyaradu ay kaalin weyn ka qaadan doonaan hirgelinta doorashada.

Kadib, Mudane Axmed Salaad Yabarow, madaxa guddiga ee qeybta Galmudug, ayaa ka mahadceliyay soo dhoweynta wasiirka, isagoo sheegay in guddiga ay ku faraxsanyihiin diyaaradda Wasaaradda iyo in ay wada shaqeyn dhow ku dhisi doonaan si loo hirgeliyo doorashada. Waxuu hoosta ka xariiqay in ahmiyadda ugu weyn ee guddiga ay siin doonaan wada-shaqeynta Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha, si loo xaqiijiyo in doorashadu dhacdo si xor iyo xalaal ah.

