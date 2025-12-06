Wafdiga ka socda Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha XFS oo uu hoggaaminayo Wasiir Maxamed Cabdulqaadir Cali ayaa booqasho shaqo oo rasmi ah ku tegay magaalada Baku ee dalka Azerbaijan.
Wasiirka ayaa kulan la qaatay Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Azerbaijan, Mudane Farid Gayibov kulankaas oo diiradda lagu saaray xoojinta iyo ballaarinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada Horumarinta Siyaasadaha Dhallinyarada, Iskaashiga dhinacyada dhaqanka iyo isdhexgalka dhallinyarada, Tababarrada, horumarinta ciyaartooyda iyo Kobcinta mashaariicda dhallinyarada ee labada dal.
Labada Wasiir ayaa isla qaatay in la xoojiyo xiriirka labada Wasaaradood, iyaga oo hormarin doona Bilateral Agreement, si uu u noqdo mid wax-ku-ool ah oo daboolaya baahiyaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee labada dowladood.
Intii uu kulanku socday, labada wasiir waxay si qoto dheer uga wada hadleen sidii loo bilaabi lahaa MoU kaas oo noqon doona heshiis rasmi ah oo hagaya habka iskaashi ee labada wasaaradood.
Booqashadan Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha waxay calaamad muhiim ah u tahay xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee Soomaaliya iyo Azerbaijan, iyada oo la filayo in heshiiska MoU-ga ee la gaari doono uu noqdo mid horseeda horumar muuqda oo dhinacyada dhallinyarada iyo ciyaaraha.