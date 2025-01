Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur, iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaarey magaalada Dooxa ee dalka Qatar, si ay uga qeyb galaan munaasabadda qalin-jebinta 17 arday Soomaaliyeed ah, kuwaas oo soo dhameystay tababar ciidan oo kala duwan, kuwaa oo lagu tababaray dalka Qatar. Tababarkan ayaa loogu tala galay inay ku soo biiraan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.

Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur, wasiirka Gaashaandhigga, ayaa si gaar ah ugu mahad-celiyay dowladda Qatar taageerada ay siisay dhallinyaradaan, isagoo sidoo kale hambalyo u diray 17-kii arday ee qalin-jebiyay, kuwaas oo muujiyeen dadaal iyo adkeysi muddadii ay ku jireen tababarka.

Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dhallinyaradaan ay si toos ah ugu biiri doonaan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, isagoo tilmaamay in ay kaalin muhiim ah ka qaadan doonaan dadaallada dib u xoreynta iyo difaaca dalka. Wuxuu sidoo kale xusay in tababarka ay heleen ay sare u qaadayo tayada ciidamada Soomaaliyeed, isagoo ugu baaqay in ay ku dadaalaan adeegga iyo ilaalinta amniga dalka.