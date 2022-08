Wasiirka Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknolojiyada Mudane Jaamac Xasan Khaliif ayaa maanta xarunta Wasaaradda kulan Isbarasho iyo xog-wareysi kula yeeshay Maamulka iyo Agaasime waaxeedyada Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka.

Mudane Jaamac Xasan Khaliif Wasiirka Isgaarsiinta iyo Teknolojiyada markii uu la wareegay Shaqada Wasaaradda, Waxa uu dardargalin ku bilaabay Shaqooyinka socda, iyada oo laga duulaya Tayenta iyo habsami u socodka Howlaha Wasaaradda, ayaa maanta waxa uu warbixin ka dhageystay Maamulka iyo Agaasime waaxeedyada Hey’adda Isgaarsiinta Qaranka Mashaariicda iyo Shaqada ka socota Hey’adda.

Agaasime waaxeedyada Hey’adda Isgaarsiinta, ayaa Shirka ka soo jeediyey Shaqada la qabtay iyo tan hadda socota, Waxaana mid walbo uu dul istaagay Guulaha shaqo ee la-gaaray.

Wasiir Jaamac Xasan Khaliif, ayaa ugu horreyn u Mahadceliyey Maamulka iyo Shaqaalaha Hey’adda dadaalka shaqo ay wadaan, waxa uuna ku dhiirigaliyey in ay sii labo jibaaraan Shaqada ay u hayaan Qaranka “Waxaan aaminsanahay aqoontiina iyo kalsoonidda aad leedihiin in waxbadan aad ku soo kordhiseen Shaqada, waxaa ballan qaadayaa in aan si dhow uwada shaqeeno, Khibrada iyo kartida idinka muuqato Wasaaradda ayaa u baahan”. Ayuu yiri Wasiir Jaamac.

Shirkaan waxaa sidoo kale Wasiirka ku wehliyey Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Mudan Axmed Cismaan Diiriye, Wasiir ku-xigeenka Mudane Xuseen Axmed Culusoow oo dhankooda bogaadiyey Shaqada Hey’adda.

Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka oo hoostimaado Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknolojiyada waxa ay Mas’uul ka tahay fududeynta horumarinta, maamulka iyo nidaaminta isgaarsiinta Dalka waxa ayna macno weyn u leedahay kaalinta Isgaarsiinta Qaranka.