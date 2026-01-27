Wasiirka Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Soomaaliya, mudane Maxamed Aadam Macallim Soomaali, ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka furay Shirka Dib-u-Eegista Dhexe (Mid-Term Review) ee mashruuca EA-RDIP. Furitaanka shirka waxa goob-joog ka ahaa masuuliyiin sare oo ka socday World Bank, Agaasimaha Gobolka ee Digital & AI, Michel Rogy, iyo Maareeyaha Digital-ka, Mehnaz Safavian.
Dhanka kale, shirka waxaa ka qayb galay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda, xubnaha Unugga Hirgelinta Mashruuca (PIU) iyo khubaro kale oo la xiriira mashruuca.
Dib-u-eegistan dhexe ayaa ujeedadeedu tahay in si qoto dheer loo qiimeeyo heerka uu marayo hirgelinta mashruuca, caqabadaha jira iyo fursadaha lagu dardargelin karo hawlaha harsan. Natiijooyinka hordhaca ah waxay muujinayaan in mashruucu si wanaagsan u socdo, isla markaana uu door muhiim ah ka qaadanayo horumarinta kaabeyaasha Isgaarsiinta, adeegyada dijitaalka ah, iyo isku xirka gobollada Bariga Afrika.
Wasiir Maxamed Soomaali ayaa bogaadiyey dardargelinta hirgelinta mashruuca ee labada dhinac, isagoo xusay in EA-RDIP uu si toos ah u xoojinayo isku-xirka dijitaalka ah ee gobolka, isla markaana shacabka u fududeynayo helitaanka adeegyada isgaarsiinta (connectivity).